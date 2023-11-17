Харківські енергетики повністю заживили село на Ізюмщині з населенням 10 людей

Фахівці Барвінківського району електричних мереж (РЕМ) АТ «Харківобленерго» повністю відновили електропостачання в селі Курулька Ізюмського району. Перших споживачів тут підключили ще на початку жовтня, але обсяг пошкоджень був такий великий, що тільки зараз енергетики відзвітували: всі жителі села – зі світлом.

Про це повідомили в «Харківобленерго».

Як розповіли в обленерго, для заживлення населеного пункту довелося відновити роботу трьох електропідстанцій, замінити 12 зруйнованих опор та 10 км проводу по високовольтній лінії 10 кВ, а також відремонтувати внутрішню мережу 0,4 кВ, протяжність якої складає 7 км.

Віталій Соколов, начальник Барвінківського РЕМ

По селу ми встановили 60 нових опор та відповідно замінили обірвані внаслідок бойових дій дроти. Працювали обережно через мінну небезпеку. Сапери провели великий обсяг робіт, щоб розмінувати траси ліній електропередачі.

Село залишалося знеструмленим з квітня 2022 року.

Тетяна Рева, староста Ріднянського старостинського округу

До війни населення села складало 148 осіб, зараз проживає не більше десяти. Електрика дуже важлива, адже тут немає газу, а через відсутність електропостачання не було можливості відновити водомережу. Тепер будемо пробувати.

Агентство Телевидения Новости