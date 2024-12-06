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Харківські нацгвардійці привітали з Днем Святого Миколая дітей загиблих побратимів

Харківські нацгвардійці привітали з Днем Святого Миколая дітей загиблих побратимів

Понад 200 дітей військовослужбовців 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» Національної гвардії України отримали подарунки до Дня Святого Миколая. Особливу увагу приділили дітям загиблих, зниклих безвісти та поранених воїнів.

Про це повідомили в 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

Ініціатива привітань дітей військовослужбовців, започаткована у грудні 2022 року, стала традицією. У її реалізації беруть участь офіцери соціального супроводу, волонтери, громадські організації та представники бізнесу.

Першу акцію організували у 2022 році за підтримки видавництва «Ранок». Тоді під час обстрілів Харкова до частини доставляли книжки, солодощі та інші подарунки. У 2023 році до цієї ініціативи долучилися й інші волонтерські організації.

Попри збільшення кількості дітей, які втратили батьків, усі вони залишаються під опікою Слобожанських гвардійців та волонтерів.

Агентство Телевидения Новости

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