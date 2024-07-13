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Харківські нацгвардійці завдали удару по позиціях окупантів під час ротації

Харківські нацгвардійці завдали удару по позиціях окупантів під час ротації

Група аеророзвідки одного з батальйонів 5-ї Слобожанської бригади НГУ виявила позиція російських загарбників на Харківщині – саме в той момент, коли там відбувалась заміна особового складу та на ній перебували чотири окупанти.

Про це повідомили в 5-й Слобожанській бригаді Нацгвардії.

Координати позиції одразу були передані розрахунку операторів fpv-дронів бригади. Було прийняте рішення щодо нанесення вогневого ураження по позиції ворога.

У результаті завданого удару позиція ворога була знищена. За даними аеророзвідки, одного окупанта вбито, двоє зазнали тяжких поранень, доля четвертого – не відома. Разом з позицією знищений й наявний у загарбників боєкомплект.

Агентство Телевидения Новости

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