Харківська область — у п’ятірці лідерів за кількістю заброньованих через «Дію» працівників

Від початку офіційного запуску сервісу електронного бронювання через портал «Дія» критично важливі підприємства та ті, які працюють на потреби Сил безпеки і оборони, вже забронювали близько 160 тисяч працівників. Загальна ж кількість заброньованих складає 770 тисяч громадян.

Про це повідомила Перший віцепрем’єр-міністр України, Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Харківська область опинилася в п’ятірці за кількістю заброньованих через «Дію» працівників підприємств. На Харківщині забронювали вже понад 9,7 тис. співробітників критично важливих підприємств і тих підприємств, які працюють на потреби Сил безпеки та оборони.

Найбільше працівників заброньовано через портал «Дія» в наступних регіонах:

Київська область — 55 тис.;Дніпропетровська — 16,6 тис.;Львівська — 13,7 тис.;Харківська — 9,7 тис.;Одеська — 7,7 тис.

Агентство Телевидения Новости