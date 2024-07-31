Хлопчик, матір якого загинула внаслідок обстрілу Харківщини, госпіталізований

31 липня близько 10:30 збройні сили рф завдали авіаудару по селу Горяне Куп’янського району. Загинула 37-річна жінка, її 10-річний син зазнав поранень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Дитину госпіталізували. Пошкоджено житлові будинки.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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