Хотел разогреть еду: на "Гоптовке" во время погранично-таможенного оформления загорелась фура

Клубы дыма, огня и взрывы. Вот так за считанные минуты грузовик Рено превращается в факел. Накануне примерно в половине девятого вечера на пункте пропуска "Гоптовка" во время погранично-таможенного оформления загорелся автомобиль, который ехал в Россию. Пограничники приостановили пропускные операции, начали эвакуацию людей и машин, а также сообщили о пожаре спасателям.

Когда они прибыли на место общая площадь пожара уже составляла 4 квадратных метра, пламям была охвачена кабина и частично тент прицепа. По словам водителя грузовика, он собирался разогреть ужин с помощью газового баллона, как вдруг произошел хлопок.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк.обл.

В цей день у нас вночі була низька температура, а в кабіні водія було тепло. Коли ви переносите газовий балон з низької температури в теплу - збільшується кількість газу в самому балоні. І коли він заправлений з порушеннями, тоді вже може статися вибух, а може статися розгерметизація

Во время пожара водитель грузовика получил ожоги рук и лица - ведь мужчина пытался самостоятельно потушить пламя. Бригадой медиков его госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Сейчас состояние пострадавшего стабильное.

Виктор Забашта, директор Центра экстренной мед. помощи и медицины катастроф

В результаті того, що горіла вантажна автівка постраждав водій. З опіками 2-3 ступеня - це 19 відсотків. Постраждалого було доправлено до Харківської лікарні швидкої допомоги

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению окончательной причины возгорания транспортного средства и проводятся соответствующие следственные действия.

Агентство Телевидения Новости