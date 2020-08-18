Як державні ЗМІ Білорусі говорять про владу і чому починають страйкувати

У понеділок, на тлі масових протестів у Білорусі, працівники місцевих державних телеканалів почали страйкувати - так само, як робітники десятків інших білоруських підприємств.

В ефірі "Белтелерадіокомпанії", приміром, зранку показували пустий диван - оскільки ведучих не було на місці.

Журналісти оприлюднили низку вимог до влади - зокрема, визнати результати виборів недійсними, провести нове голосування, звільнити політв'язнів і скасувати цензуру в державних ЗМІ.

Водночас під будівлею іншого державного телеканалу - "ОНТ" - з самого ранку проходить мітинг. Близько 13 години в його ефірі навіть показали момент, де під час виступу Лукашенка на його адресу лунають вигуки "Уходи!" - хоча раніше канал уникав висвітлення подій, що виставляють владу в негативному світлі.

Окрім того, державними ЗМІ Білорусі прокотилася хвиля звільнень - журналісти заявляли, що більше не можуть брехати і розповідали про цензуру в державних медіа.

Хоча ще минулими вихідними вони досить однобоко висвітлювали недільні протести, які стали найбільшими в історії Білорусі.

"Радикали", "зовнішнє управління", "небезпечна межа"

Зокрема, глядачі державних каналів "Білорусь-24" і "СТВ", обізнані з подіями в Україні за останні шість років, в новинах вікенду могли помітити чимало схожого з тим, що можна було побачити на деяких українських телеканалах у буремні часи Майдану.

На державному телебаченні Білорусі нині часто згадують слова і вирази на кшталт "радикали", "зовнішнє управління", "небезпечна межа", "насильство проти правоохоронців" тощо.

У неділю, 16 серпня, левова частина вечірнього випуску новин на "Білорусь-24" була присвячена протестам. Ведучі розповіли, що протягом останніх десятиліть Білорусь жила модернізацією і подоланням зовнішніх криз.

"Просто ніколи було виходити на площі. Було завдання зміцнити суверенітет в кожній галузі - від доріг до енергетики, від медицини, яка рятувала в пандемію, до високих технологій", - наголосили ведучі. У сюжеті про недільний мітинг прихильників Олександра Лукашенка повідомили, що вони прийшли туди "за Білорусь".

Далі автор сюжету пояснив, за яку саме Білорусь виступають люди, яких покликали на провладний мітинг під будинком уряду.

"Неподільну, хоч як намагаються розділити нас здебільшого іноземні медіа; безпечну, щоб на вулиці міст повернулася впевненість у завтрашньому дні; без насильства і безладів, загроз і тиску ззовні. Це почуття тривоги відчувають сьогодні від Мінська до самих до околиць по обидва боки політичних барикад", - розповів журналіст.

Одна з учасниць провладного мітингу сказала на камеру: "Нехай вони всі вмиються - і поляки, і литовці, і всі інші разом з американцями накриються".

Більшість людей, яких показали в ефірі, повторювали немов мантру слова про те, що нікому не віддадуть Білорусь.

Не обійшлося і без згадок про Україну.

"Давайте спробуємо не тільки послухати, але й почути думки ззовні. Зрозуміти, кому вигідне те, що зараз відбувається і кому вигідно ділити нас, білорусів, на своїх і чужих, і підштовхувати країну до дуже небезпечної межі", - розповіли ведучі. І додали, що "спеціально відправили знімальну групу в Україну, звідки цього тижня нам приходила маса повідомлень і дзвінків приблизно з однаковим меседжем: білоруси, зупиніться, ми все це проходили, не повторюйте помилок".

"Білорусь-24" також багато посилалась на експертів.

"Значна кількість експертів у всьому світі зараз стежить за ситуацією в Білорусі. Головний і єдиний висновок: ми спостерігаємо спробу провернути черговий сценарій кольорової революції на пострадянському просторі. Але тепер це не Грузія, не Вірменія, не Україна. Під прицілом - Білорусь", - розповіли ведучі. При цьому вони називали Майдан "переворотом, який стався буквально біля нашого порогу".

В одному з сюжетів було сказано, що глядачі мають розуміти, що "з самого початку в ядрі (білоруського - Ред.) протесту була значна кількість іноземців, які спеціально приїхали в нашу країну зі своїми цілями".

Серед інших, "підтягнулись і українські фахівці з революцій", розповів автор сюжету, додавши, що "багатьох, звісно, на кордоні розвернули, але хіба за всіма встежиш".

У недільному вечірньому ефірі на каналі "СТВ" можна було почути схожу риторику.

"Захистити те, що створене. Не дати зруйнувати і розтоптати. Нині це найголовніше завдання. Встояти попри все", - так автор сюжету сформулювала висновки з мітингу на підтримку президента.

Саме зібрання було описане трьома словами: "Сильно. Потужно. Емоційно". За словами ведучого, "мітинг солідарності зібрав білорусів, мирних людей, у самому серці столиці, щоб захистити свій вибір і підтримати свого президента".

"Без пафосу: врятувати свою країну, яку всі разом буквально по цеглинці будували чверть століття", - додав він.

Огляд підготувалаСлужба моніторингу BBC

Источник: bbc.com

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