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Як державні ЗМІ Білорусі говорять про владу і чому починають страйкувати

Як державні ЗМІ Білорусі говорять про владу і чому починають страйкувати

У понеділок, на тлі масових протестів у Білорусі, працівники місцевих державних телеканалів почали страйкувати - так само, як робітники десятків інших білоруських підприємств.

В ефірі "Белтелерадіокомпанії", приміром, зранку показували пустий диван - оскільки ведучих не було на місці.

Журналісти оприлюднили низку вимог до влади - зокрема, визнати результати виборів недійсними, провести нове голосування, звільнити політв'язнів і скасувати цензуру в державних ЗМІ.

Водночас під будівлею іншого державного телеканалу - "ОНТ" - з самого ранку проходить мітинг. Близько 13 години в його ефірі навіть показали момент, де під час виступу Лукашенка на його адресу лунають вигуки "Уходи!" - хоча раніше канал уникав висвітлення подій, що виставляють владу в негативному світлі.

Окрім того, державними ЗМІ Білорусі прокотилася хвиля звільнень - журналісти заявляли, що більше не можуть брехати і розповідали про цензуру в державних медіа.

Хоча ще минулими вихідними вони досить однобоко висвітлювали недільні протести, які стали найбільшими в історії Білорусі.

"Радикали", "зовнішнє управління", "небезпечна межа"

Зокрема, глядачі державних каналів "Білорусь-24" і "СТВ", обізнані з подіями в Україні за останні шість років, в новинах вікенду могли помітити чимало схожого з тим, що можна було побачити на деяких українських телеканалах у буремні часи Майдану.

На державному телебаченні Білорусі нині часто згадують слова і вирази на кшталт "радикали", "зовнішнє управління", "небезпечна межа", "насильство проти правоохоронців" тощо.

У неділю, 16 серпня, левова частина вечірнього випуску новин на "Білорусь-24" була присвячена протестам. Ведучі розповіли, що протягом останніх десятиліть Білорусь жила модернізацією і подоланням зовнішніх криз.

"Просто ніколи було виходити на площі. Було завдання зміцнити суверенітет в кожній галузі - від доріг до енергетики, від медицини, яка рятувала в пандемію, до високих технологій", - наголосили ведучі. У сюжеті про недільний мітинг прихильників Олександра Лукашенка повідомили, що вони прийшли туди "за Білорусь".

Як державні ЗМІ Білорусі говорять про владу і чому починають страйкувати

Далі автор сюжету пояснив, за яку саме Білорусь виступають люди, яких покликали на провладний мітинг під будинком уряду.

"Неподільну, хоч як намагаються розділити нас здебільшого іноземні медіа; безпечну, щоб на вулиці міст повернулася впевненість у завтрашньому дні; без насильства і безладів, загроз і тиску ззовні. Це почуття тривоги відчувають сьогодні від Мінська до самих до околиць по обидва боки політичних барикад", - розповів журналіст.

Одна з учасниць провладного мітингу сказала на камеру: "Нехай вони всі вмиються - і поляки, і литовці, і всі інші разом з американцями накриються".

Більшість людей, яких показали в ефірі, повторювали немов мантру слова про те, що нікому не віддадуть Білорусь.

Як державні ЗМІ Білорусі говорять про владу і чому починають страйкувати

Не обійшлося і без згадок про Україну.

"Давайте спробуємо не тільки послухати, але й почути думки ззовні. Зрозуміти, кому вигідне те, що зараз відбувається і кому вигідно ділити нас, білорусів, на своїх і чужих, і підштовхувати країну до дуже небезпечної межі", - розповіли ведучі. І додали, що "спеціально відправили знімальну групу в Україну, звідки цього тижня нам приходила маса повідомлень і дзвінків приблизно з однаковим меседжем: білоруси, зупиніться, ми все це проходили, не повторюйте помилок".

"Білорусь-24" також багато посилалась на експертів.

"Значна кількість експертів у всьому світі зараз стежить за ситуацією в Білорусі. Головний і єдиний висновок: ми спостерігаємо спробу провернути черговий сценарій кольорової революції на пострадянському просторі. Але тепер це не Грузія, не Вірменія, не Україна. Під прицілом - Білорусь", - розповіли ведучі. При цьому вони називали Майдан "переворотом, який стався буквально біля нашого порогу".

В одному з сюжетів було сказано, що глядачі мають розуміти, що "з самого початку в ядрі (білоруського - Ред.) протесту була значна кількість іноземців, які спеціально приїхали в нашу країну зі своїми цілями".

Серед інших, "підтягнулись і українські фахівці з революцій", розповів автор сюжету, додавши, що "багатьох, звісно, на кордоні розвернули, але хіба за всіма встежиш".

Як державні ЗМІ Білорусі говорять про владу і чому починають страйкувати

У недільному вечірньому ефірі на каналі "СТВ" можна було почути схожу риторику.

"Захистити те, що створене. Не дати зруйнувати і розтоптати. Нині це найголовніше завдання. Встояти попри все", - так автор сюжету сформулювала висновки з мітингу на підтримку президента.

Саме зібрання було описане трьома словами: "Сильно. Потужно. Емоційно". За словами ведучого, "мітинг солідарності зібрав білорусів, мирних людей, у самому серці столиці, щоб захистити свій вибір і підтримати свого президента".

"Без пафосу: врятувати свою країну, яку всі разом буквально по цеглинці будували чверть століття", - додав він.

Огляд підготувалаСлужба моніторингу BBC

Источник: bbc.com

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