Протести в Грузії: силовики побили журналістів та демонстрантів, затримали 11 учасників

Міністерство внутрішніх справ Грузії підтвердило затримання 11 осіб на акції проти ухвалення закону про «іноагентів» біля будівлі парламенту у Тбілісі.

Про це повідомляє News Georgia.

У МВС Грузії стверджують, що протестувальники «фізично протистояли поліцейським і кидали в їхній бік різні тупі предмети, зокрема каміння та пляшки». У результаті один співробітник відомства постраждав і був госпіталізований. Також пошкоджено поліцейський автомобіль.

«Для запобігання фізичному протистоянню МВС застосувало спеціальні засоби - так званий перцевий спрей», - сказано в заяві МВС Грузії.

Бійка між поліцією та демонстрантами відбулася пізно ввечері у вівторок на вулиці Чичинадзе, де розташований службовий вхід до парламенту. Декілька сотень людей зібралися там, коли депутати правлячої партії «Грузинська мрія» залишали будинок.

Як пише Эхо Кавказа, на акції протесту в ніч проти середи правоохоронці побили демонстрантів і журналістів. Відповідні кадри учасники подій публікували у соцмережах. Від дій спецназу постраждали, зокрема, журналісти онлайн-видань «Публіка», «Табула» та «Апрілі». Число постраждалих демонстрантів на даний момент невідоме.

Як розповідають мітингувальники, спецназ діяв досить жорстко, переслідувавши їх на вулицях, які прилягають до парламенту.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі екстрено звернулася до голови Євроради Шарля Мішеля та свого французького колеги Емманюеля Макрона у зв'язку з подіями в країні через закон про «іноагентів», повідомляє адміністрація глави держави.

Зурабішвілі вважає за необхідне обговорити події в Грузії на засіданні Європейської ради 17-18 квітня в Брюсселі, попри те, що це питання не включене до порядку денного.

Раніше Зурабішвілі назвала «прямою провокацією» та «російською стратегією дестабілізації» спробу влади «проштовхнути цей закон усупереч волі населення та всупереч протесту партнерів».

Представники Євросоюзу за останні дні зробили кілька заяв у зв'язку із запланованим ухваленням у Грузії закону «Про прозорість іноземного впливу». Цей закон у разі прийняття оголосить «організаціями, що виражають інтереси іноземної сили», всі НУО та ЗМІ, фінансування яких закордонними організаціями у вигляді грантів перевищує 20% від бюджету.

Як повідомляв Укрінформ, 16 квітня законопроєкт про «іноагентів» винесли на пленарне засідання парламенту Грузії — попри акції протестів у містах країни та занепокоєння західних партнерів.

Законопроєкт про запровадження в Грузії статусу так званих іноземних агентів був уперше внесений до парламенту країни навесні 2023 року. Його було ухвалено в першому читанні, але відхилено в другому після масових протестів.

На початку квітня виконавчий секретар правлячої партії «Грузинська мрія» Мамука Мдінарадзе заявив про повернення уряду до розгляду законопроєкту про «іноагентів».

Через повторне ініціювання законопроєкту в Тбілісі відбулися акції протестів. Критики вважають законопроєкт аналогом ухваленого у 2012 році в росії законодавства про «іноземних агентів».

Джерело: ukrinform.ua

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