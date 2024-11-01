Україна та Молдова наблизилися до Євросоюзу, Грузія - віддалилася: звіт ЄК

Єврокомісія оприлюднила "Пакет розширення 2024 року", у якому йдеться про рівень просування дев'яти країн-кандидатів на шляху до Європейського Союзу.

Із трьох країн пострадянського простору - України, Молдови та Грузії - найменша ймовірність у найближчому майбутньому вступити до ЄС - в останньої. Як свідчить доповідь, Грузія досі не виконала більшості з дев'яти рекомендацій Єврокомісії, наприклад, щодо реформи Вищої ради юстиції, Верховного суду та прокуратури.

❗Тим часом Україна та Молдова висунуті їм умови виконали та перебувають на стадії переговорів про вступ до Євросоюзу. Вони можуть вступити в ЄС до 2029 року.

У звіті про прогрес України немає жорстких критичних зауважень на адресу Києва, втім, як і надто високих оцінок.

● На думку Єврокомісії, за всіма напрямами Україна продемонструвала в основному "деякий рівень готовності" та досягла "хорошого", "помірного" чи "невеликого" прогресу.

● У документі зазначається, що попри війну рф проти України, яка триває, Київ "виявив дивовижну стійкість і відданість своєму європейському шляху".

● У звіті наголошується, що економічне зростання у країні у 2023 році "перевершило очікування".

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/28234

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