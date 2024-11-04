Головне за вихідні

● Посол США в Украине Бриджит Бринк пишет, что Госдепартамент США в этом году профинансировал создание 800 мобильных групп для борьбы с «Шахедами». На базе Госпогранслужбы и Нацполиции.

● Грузия закупила у России рекордный за 15 лет объем газа. Грузия за январь—сентябрь 2024 года импортировала российский газ на $90,1 млн. За последние 15 лет Грузия не закупала так много российского газа, как в этот период. Главным поставщиком газа в Грузию остается Азербайджан, а газ из России закупается «только в минимально необходимом объеме», заявили в грузинском Минэкономики.

● В Европарламенте предложили ЕС создать союз безопасности и обороны.

● Вступление Северной Кореи в войну против Украины накануне выборов в США связано с расчётом, что победа Дональда Трампа приведёт к быстрому концу войны, - The Korea Herald (крупнейшее южнокорейское англоязычное издание) со ссылкой на южнокорейский Институт стратегии национальной безопасности (ИСНБ, считается, что он связан с южнокорейской разведкой).

● Міністр оборони розпочав найбільшу реформу Міністерства оборони Великої Британії за понад 50 років, спрямовану на виправлення «зламаної системи оборонних закупівель».

● За даними південнокорейської розвідки, угода між КНДР і Росією передбачає постачання до КНДР 600-700 тыс. тонн рису на рік, зарплату задіяним проти України північнокорейським військовим у 2 тисячі доларів США, космічні технології, а також домовленості про залучення РФ до участі в бойових діях на Корейському півострові в разі війни.

● В останній тиждень жовтня 2024 року росія перекинула з Приморського краю до районів поблизу з Україною понад сім тисяч солдатів армії КНДР.

● Південна Корея розглядає всі можливі сценарії надання допомоги Україніу війні проти росії, до якої нині долучилися військові Північної Кореї.

● Світовий банк почав реалізацію в Україні нової програми розвитку приватного сектору на суму $593 млн.

● Україна та рф ведуть непублічні переговори, покликані визначити межі взаємних поступок — Die Zeit.

● Ворог окупував Ясну Поляну, Кремінну Балку, Курахівку, Шахтарське.

● Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа у достатній для перемоги кількості штатів, що вагаються, а також у "республіканській" Айові.

● Бельгійська компанія THALES і українське оборонне підприємство разом вироблятимуть ракети для протидії ворожим БпЛА.

● Україна готується до розгортання власних далекобійних ракет "Грім-2".

● Мая Санду оголосила про свою перемогу на президентських виборах у Молдові.

● 90 тонн сливочного масла приехало в Россию из ОАЭ. Из страны, которая буквально выросла в пустыне.

Яйца Россия закупает в Турции.

Почти половину снарядов, используемых на войне, продаёт России Северная Корея.

Ракеты и дроны едут из Ирана.

С внутрироссийскими рейсами Россия попросила помочь Казахстан из-за нехватки самолётов.

Яблоки приходится покупать у китайцев.

Электричество выпрашивать у Грузии и Азербайджана.

А здорово всё-таки гениальный стратег наладил собственное производство.

Джерело: facebook.com/annopolsky, t.me/znua_live/174887

Новости портала «Весь Харьков»