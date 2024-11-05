Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:15
Просмотров: 23

5 листопада 1968 року у Києві політв’язень Василь Макух здійснив акт самоспалення

5 листопада 1968 року у Києві політв’язень Василь Макух здійснив акт самоспалення

5 листопада 1968 року у Києві політв’язень Василь Макух здійснив акт самоспалення, протестуючи проти колонізації та русифікації України та проти радянського вторгнення в Чехословаччину.

"Геть колонізаторів! Хай живе вільна Україна" – із цими словами чоловік, палаючи, рухався центральною вулицею столиці. Перехожі від несподіванки й жаху німіли чи розбігалися. А він біг, допоки напівживим не впав на бруківку… Розповідають, що коли Василь Макух уже помирав від отриманих опіків, лікар сказав, що тепер його діти лишаться сиротами, на що чоловік відповів: "Вони ще будуть пишатися батьком. А нині ми всі – сироти. Україна – сирота".

Своїм вчинком чоловік намагався привернути увагу до ситуації русифікації, колонізації московитами України та агресії СРСР у тодішній Чехословаччині.

Це був перший у новітній історії Європи акт самопожертви проти національного гноблення. Такий шлях мученицького протесту згодом обрали: Ян Палах у Чехословаччині, Ілля Ріпс у Латвії, Ромас Каланта у Литві, кримський татарин Муса Мамут. Подвиг Василя Макуха повторив Олекса Гірник. 21 січня 1978-го, у 60-ту річницю проголошення УНР, він спалив себе на Чернечій горі в Каневі на могилі Тараса Шевченка в ім’я захисту української мови.

Василь Макух народився 14 листопада 1927-го в с. Карів на Львівщині. Вступив до лав УПА, у військовій розвідці якої діяв під псевдо «Микола». 1946-го його захопили енкаведисти. Засуджений на 10 років каторжних робіт у Сибіру. 1955-го його звільнили з ув’язнення і вислали на спецпоселення. Там він познайомився з Лідією Запарою – засудженою за перебування на примусових роботах у Німеччині. Одружившись, молодята переїхали до Дніпропетровська – звідти родом Лідія. Повертатися на захід України Макуху було заборонено.

Похований Василь Макух у місті Дніпрі.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/9874

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

БЕБ знайшло нелегальний підрозділ відомої фабрики, який виробляв сигарети для продажу в ЄС
Сегодня 10:02    47
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримала зрадниця, яка шпигувала за оборонцями Слов’янська та закликала вбивати українських полонених
Сегодня 09:50    48
На Рівненщині за матеріалами ДБР судитимуть учасників схеми з уникнення мобілізації через відкриття фіктивних кримінальних проваджень
Сегодня 09:26    66
СБУ затримала коригувальника російського гру, за координатами якого рашисти вбили «Шахедами» трьох цивільних жителів Сум
Сегодня 09:14    82
Держава оголосила тендер на 10 тисяч дронів із донаведенням
Сегодня 09:02    70
Що відомо про втрати окупаційної армії росії в Україні
Сегодня 08:40    85
Від початку повномасштабного вторгнення рф ДБР направило до суду майже 1 тис. обвинувальних актів щодо злочинів проти нацбезпеки
Сегодня 08:29    75
Кабінет міністрів України спростив реєстрацію волонтерських автомобілів
Сегодня 08:18    82
Оперативна інформація станом на 08.00 05.11.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:12    112
Податківці донарахували бізнесу більше 100 мільярдів податків – Гетманцев
Сегодня 08:08    87
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 