Верховний суд Аризони відновив заборону 160-річної давності на аборти — Politico

У вівторок Верховний суд Аризони ухвалив, що штат може застосовувати свій давно не чинний закон, який криміналізував усі аборти, окрім тих, що загрожують життю матері.

Закон 1864 року було ухвалено ще до утворення штату Аризона. Він не передбачає винятків навіть для випадків зґвалтування або інцесту, але дозволяє аборти, якщо життя матері перебуває під загрозою.

Рішення суду викликало різке невдоволення значної частини жителів штату. Місцеві активісти вже почали збір підписів з вимогою скасувати його.

** Нині в 14 штатах діє заборона на аборти на всіх термінах вагітності, за деякими винятками. У двох штатах процедура заборонена відразу після виявлення серцевої активності, тобто приблизно на шостому тижні вагітності.

Джерело: https://t.me/znua_live/142850

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