Як українцям на окупованих територіях вберегтися від російської мобілізації. Поради Центру стратегічних комунікацій

росіяни всіляко намагаються мобілізувати українців на окупованих територіях, аби вони воювали проти своєї ж країни.

І хоча військові з таких «мобілізованих» не дуже вмілі, їхня участь у війні потрібна росіянам – не тільки в якості «гарматного м’яса», а й для пропаганди: показати «криваву ворожнечу» між українцями.

Якщо ви чоловік і проживаєте на тимчасово окупованій території, ворог може змусити вас воювати проти України.

Аби вберегтися від мобілізації до армії рф:

● Уникайте отримання повісток;

● Змініть номер телефону та місце проживання;

● Якщо ж служби уникнути не вдалося, не виконуйте злочинних наказів;

● Здайтеся у полон українським військам. Повідомте, що ви – громадянин України з окупованої території.

Поділіться цими порадами – це може врятувати! І не забувайте, що за добровільну допомогу ворогу доведеться відповідати.

Читайте більше про терор-мобілізацію росіян в аналітичному матеріалі (https://glavcom.ua/publications/donbas-na-kolinah-chi-planuje-rosiya-teror-mobilizaciyu-i-na-novih-teritoriyah-859551.html)Центру стратегічних комунікацій.

Источник: https://t.me/spravdi/13116

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