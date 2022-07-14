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Як українцям на окупованих територіях вберегтися від російської мобілізації. Поради Центру стратегічних комунікацій

Як українцям на окупованих територіях вберегтися від російської мобілізації. Поради Центру стратегічних комунікацій

росіяни всіляко намагаються мобілізувати українців на окупованих територіях, аби вони воювали проти своєї ж країни.

І хоча військові з таких «мобілізованих» не дуже вмілі, їхня участь у війні потрібна росіянам – не тільки в якості «гарматного м’яса», а й для пропаганди: показати «криваву ворожнечу» між українцями.

Якщо ви чоловік і проживаєте на тимчасово окупованій території, ворог може змусити вас воювати проти України.

Аби вберегтися від мобілізації до армії рф:

● Уникайте отримання повісток;

● Змініть номер телефону та місце проживання;

● Якщо ж служби уникнути не вдалося, не виконуйте злочинних наказів;

● Здайтеся у полон українським військам. Повідомте, що ви – громадянин України з окупованої території.

Поділіться цими порадами – це може врятувати! І не забувайте, що за добровільну допомогу ворогу доведеться відповідати.

Читайте більше про терор-мобілізацію росіян в аналітичному матеріалі (https://glavcom.ua/publications/donbas-na-kolinah-chi-planuje-rosiya-teror-mobilizaciyu-i-na-novih-teritoriyah-859551.html)Центру стратегічних комунікацій.

Источник: https://t.me/spravdi/13116

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