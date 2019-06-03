Из аэропорта, семи больниц и 23 зданий в Харькове эвакуируют людей

Полиция проверяет информацию о заминировании 31 объекта в Харькове.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 3 июня в 10:30 в полицию поступило сообщение о закладке взрывчатки в 23 зданиях Харькова, аэропорта и 7 больницах.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Сейчас проводится эвакуация граждан и осмотр помещений и прилегающей территории.

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