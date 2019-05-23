Из окна шестого этажа на улице Бучмы выпал двухлетний ребенок

На этом балконе на шестом этаже многоэтажки по улице Бучмы, 50 до сих пор еще открыто окно - именно из него сегодня утром выпал двухлетний Марк.

Малыш решил поиграть на балконе, пока его брат и родители спали. Когда одна из игрушек выпала из окна, Марк полез на подоконник доставать ее, но не удержал равновесие.

Местные говорят - спасти малыша попытался случайный прохожий.

Валентина Иванова, пенсионерка

Я слышала, что что-то выпало с балкона, глянула - игрушка, ну не знаю я. Надо было бежать, ну а кто знал, что ребенок может выпасть, потому что они мусор иногда выбрасывают с окон. Ну и начала убирать. Тут я слышу - мужчина кричит: «Соседи, раскрывайте двери, ребенок висит!», а плакал ребенок - слышно. И он свалился, а мужчина не успел его схватить

Семья Марка была не совсем благополучная, уверяют соседи. Поэтому то, что с ребенком едва не случилась трагедия, людей не удивляет.

Знакомая матери пострадавшего мальчика, Иванна Будник, уверяет, пара и водку употребляла, и другим зельем явно не брезговала

Иванна Будник, знакомая матери Марка

Она не только выпивала, они еще и наркотиками там... Из-за чего у ее мужа и передозировка была. Она тут была, она ж выбежала в ночнушке вообще - коротенькой, что сын выбегал - халат, тапочки, она ж босая все тут выбежала.

Иванна говорит: пока ждали скорую, Марка на одеяле отнесли на пенек неподалеку. А когда врачи приехали за мальчиком, пришлось вызвать еще одну «скорую» - теперь уже для взрослых, говорит Олег Гриценко, работник коммунального предприятия, который как раз косил траву неподалеку.

Олег Гриценко, коммунальный работник

А «скорая» потом вторая подъехала - может кому-то плохо стало в другом подъезде, может кто-то увидел - и плохо стало

Именно работники «скорой» вызвали на место полицию. В Управлении Национальной полиции сообщают, что состояние ребенка стабильное, и добавляют, что родители Марка никогда раньше не привлекали внимания социальных работников или правоохранителей.

Эвелина Черепахина, пресс-офицер райотдела полиции

Дитина не розбилася, але отримала травми та була госпіталізована до лікарні, після операції стан дитини медиками оцінюється як стабільний, його життю нічого не загрожує. В секторі ювенальної превенції на обліку не значиться, та ніяких адміністративних протоколів по відношенню до батьків хлопчика не складалося. Також дільничний офіцер поліції не може сказати нічого поганого про цю родину

Однако теперь обещают провести проверку. В Единый реестр досудебных расследований факт происшествия внесен по статье 166 Уголовного кодекса - злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство.

Горе-родителей в случае подтверждения их вины может ожидать до семи лет тюрьмы.

Агентство Телевидения Новости