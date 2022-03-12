Из-за масштабных разрушений отопление в ряде домов возобновят после окончания войны

В 402 домах отопление смогут восстановить только после окончания боевых действий и выполнения большого объема работ.

Как сообщили в КП «Харьковские тепловые сети», это связано с тем, что в результате массированного обстрела были повреждены тепловые сети и источники теплоснабжения.

По состоянию на 11 марта, в этом списке дома по следующим адресам:

Котельная «Хартрон», 106 домов – ул. Астрономическая, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 35, 35А, 35Б, 35Ж, 35З, 35И, 37, 37А, 39, 4, 41, 44А, 44Б, 4Ка4В, 7, 7А, 9, 33А, 35К; пр. Жуковского, 1, 11, 13, 15, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, 11А; пров. Лесопарковский 1-й, 1, 10, 12, 3, 5, 6, 7, 7А, 8; пров. Лесопарковский 2-й, 10, 10А, 13, 13А, 14, 4, 5, 6, 7, 8, 8А; ул. Продольная, 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 3Б, 5, 6, 7, 7А; ул. Академика Проскуры, 1, 10, 11, 13, 1А, 3, 3А, 3Б, 5, 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д, 6, 6А, 7, 8, 9, 9А, 9Б, 9В, 9Г, 9Д, 8Б; ул. Рудика, 1, 3, 4А, 4Б, 5, 7, 4, 1А, 2, 8; ул. Старошишковская, 10, 11, 12, 2, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9, 9А; ул. Чкалова, 17; ул. Шишковская, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 20, 5, 6, 6А, 8, 8А; ул. Лесопарковская, 3А; Померки, 70; ул. Дача №55, 9, 11.

МЖК «Интернационалист», 11 домов – ул. Кричевского, 50, 48, 40, 37, 39, 38, 41, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 49, 42; ул. Горянская, 70.

Котельная «Северная 1», 47 домов – ул. Гвардейцев-Широнинцев, 101, 91, 93, 95, 97, 99, 101А; ул. Дружбы Народов, 202, 204, 206, 208, 218, 228, 232А, 232Б, 232В, 234, 236, 236А, 238, 240, 242, 244, 246, 208А, 238А, 206А, 228Б; ул. Леся Сердюка, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 4; ул. Родниковая, 13, 15, 3, 7, 9, 9А, 5, 11А.

Котельная «Северная 2», 34 дома – ул. Гвардейцев-Широнинцев, 109, 111, 113; ул. Дружбы Народов, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, ул. Леся Сердюка, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48/2; ул. Метростроителей, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 4, 6, 8.

Котельная «Северная 3», 29 домов – ул. Гвардейцев-Широнинцев, 121, 123, 125, 127; ул. Леся Сердюка, 50, 52, 54, 56; ул. Метростроителей, 1, 11, 13, 15, 17, 29, 3, 5, 7, 9, 19; ул. Наталии Ужвий, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92.

Котельная «Северная 4», 19 домов – ул. Гвардейцев-Широнинцев, 102, 108, 112, 114, 116; ул. Метростроителей, 25, 27, 29, 41, 43, 25А; ул. Наталии Ужвий, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 96, 98.

Котельная «Северная 5», 21 дом – ул. Гвардейцев-Широнинцев, 102, 84, 88, 92, 94, 96/30, 88Б; ул. Дружбы Народов, 249/80, 253А, 255, 257А, 259, 261, 263, 267, 269, 271, 273, 277, 279, 281, 281А, 279А; ул. Метростроителей, 32, 34, 38, 40, 42.

Котельная «Пятихатки», 39 домов – пр. Академика Курчатова, 11, 13, 15А, 17, 1А, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 31, 5, 7, 9, 1; п-д. Евпаторийский, 1, 2, 3, 5; ул. Академика Вальтера, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 19А, 2, 21, 21А, 3, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 14А; ул. Гаркуши, 1, 3; ул. Академика Волкова, 1, 2, 3, 4, 6; ул. Академическая, 1, 2, 4; ул. Академика Синельникова, 1, 3, 5, 11; бул. Мира, 2А, 1, 2, 3, 4.

МК 7804/Н6 - МК 7804/Н-5.1, 24 дома - ул. Кашубы, 11, 13, 15, 2/1, 4, 6, 7, 9; ул. Полтавский шлях, 188, 188/10, 188/11, 188/12, 188/6, 188/7, 188/8, 188/9, 188В, 190, 190/2, 190/3, 190/4, 190/5, 190/6, 190/9.

Котельная «Кулиничевская», четыре дома – ул. Кулиничевская, 82, 84, 86, 88.

Котельная «Механизаторов», два дома – ул. Механизаторов, 2, 3.

Котельная «Пятихатская», 18 домов - пр. Московский, 2286, 288, 290, 292, 294, 296, 296А, 298А, 300, 300Б, 302, 302А, 304, 304А, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 318А, 300А; ул. Пятихатская, 11, 5, 9, 9А.

МК 3237 – пр. Индустриальный, 1А (к. 7, к 9, к. 79, к. 80).

ЦТП «Горизонт-2» – ул. Большая Кольцевая, 130, 132.

Котельная на ул. Грищенко, 7, 26 домов - пер. Юбилейный, 2; ул. 7-й Гвардейской Армии, 3, 14А, 4, 8, 14; ул. Грищенко, 12, 10, 8, 6, 18, 5, 7; ул. Юбилейная, 8, 12, 4, 6, 9, 18, 13, 15, 1, 7; пров. Горяевский, 1, 2, 5, 6; ул. Горяевская, 16, 11, 14, 7, 5, 9.

Котельная на ул. Драгоманова, 2, 10 домов – Салтовское шоссе, 264Л, 264М, 264Б, 264В, 264Г, 264Д, 264И, 264К, 264Н; ул. Драгоманова, 4.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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