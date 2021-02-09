Из-за снегопада в Харькове усложнено движение транспорта на дорогах

Водителям сегодня приходится быть более осмотрительными, ведь снег существенно осложнил движение транспорта.

Накануне синоптики предупреждали о циклоне и снегопаде и советовали без крайней необходимости на дороги не выезжать.

Однако водители оправдываются тем, что дела заставили сесть за руль. Хотя на дорогу пришлось потратить гораздо больше времени.

Дмитрий, водитель

Вот дорога, стекла не работают. Очень плохо все. Та заметено, я с Горизонта ехал в центр где-то час тридцать. Подъемчики кое-где посыпаны, но, а так каша на дорогах и скорость передвижения заметно упала.

Константин, водитель

Конечно, усложнено, все крадутся, все ползут, но тем не менее, всем надо. Единственный плюс, что меньше машин на дороге.

Пешеходы также жалуются, что по заснеженным дорогам сложнее добираться по своим делам.

Евдокия

Скользко, понятно, что скользко, но, наверное, «не встыгают». Центральна, а мы там, на тому. И снегу, и дворники, никто не хочет ни за что отвечать. Ну, вот так я дохожу за 10 минут, а так - я шла больше 20 минут.

Наталья

Ну, постарше людям, может, тяжело, ребенку моему тяжело дойти до школы. Ну, как по снегу, по песочку, как по пляжу.

Коммунальщики утверждают, что начали борьбу со снегом еще затемно. На улицы выехало 127 единиц техники. Благодаря этому городской транспорт начал работать утром по расписанию - с половины шестого.

И по прогнозам, худшее для Харькова уже позади.

Виталий Бурак, начальник КП "Доррембуд"

Сейчас мы вышли уже из зоны этого обильного снегопада. Буквально последний заряд. С метео, вот, созванивались. И к 9-ти вечера основные центральные магистрали будут полностью расчищены. А к утру будет вообще всё хорошо - наведён порядок.

Определенные проблемы, по словам Виталия Бурака, вызывает разве что расчистка узких улиц - из-за того, что на них припаркованы машины.

Агентство Телевидения Новости