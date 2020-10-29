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Из-за взрыва остались без газа 10 сел

Из-за взрыва остались без газа 10 сел

В результате ЧП на газораспределительной подстанции в селе Березовское Дергачевского района без газа остались 3500 человек. Об этом сообщил губернатор Алексей Кучер.

От газоснабжения будут временно отключены села Двуречный Кут, Григорьевка, пгт Пересечное, Южный, Ольшаны, Протопоповка, Ярошевка, Гуковка, Терновая, Полевая, - сообщил Алексей Кучер.

По словам губернатора, ликвидация последствий взрыва продолжается. Всем пострадавшим окажут медицинскую и материальную помощь.

Напомним, взрыв на газораспределительной подстанции прогремел сегодня, 28 октября, в 11:35. В результате происшествия двое человек погибли, еще 9 госпитализировали в больницы.

Источник: sq.com.ua

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