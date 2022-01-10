Из-за ухудшения погодных условий на дорогах Харьковщины снова гололед

Из-за резких перепадов температур и ухудшения погодных условий дороги региона снова превратились в сплошной каток. Люди признаются: во время гололеда пытаются быть еще более осторожными. А некоторые говорят, что в такую погоду лучше вообще без лишней необходимости на улицу не выходить.

Людмила

Я неделю боялась выйти. Так было скользко, я передать не могу. Или все в отпуске были. То дворник как-то посыпал, но сколько она там посыпет, а дальше в магазин идти уже — все.

Татьяна

Гололед страшный, идти невозможно, если честно. Ну, вот где люди, видно, порастаптывали, а так — невозможно ходить.

Эля

Я пока не ношу так называемые «клацалки», но стараюсь аккуратненько где-то пройти, где не сильно скользко.

За минувшие сутки из-за гололеда травмы получили 47 человек.

Виктор Забашта говорит, чаще всего в больницу сейчас попадают с переломами и ушибами мягких тканей.

Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф»

Травми, які взимку практично завжди супроводжують ожеледицю. І сказати, що кількість постраждалих значно збільшилась, цього не можна. Насправді, після 6 числа ми практично щодоби обслуговаємо близько 50 постраждалих такого профілю.

Из-за непогоды на дорогах увеличилось и количество ДТП. Сегодня днем на Окружной дороге из-за гололедицы автомобиль вылетел с трассы и перевернулся на крышу. Кроме этого, из-за скользкой дороги автомобили застревали посреди трассы, поэтому спасатели с помощью спецтранспорта помогали водителям преодолевать проблемные участки.

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

На під’їзді до населеного пункту Рай-Оленівка медслужба їхала на виклик к чоловіку, і не змогли через зледенілу дорогу потрапити до населеного пункту. Перед підйомом вони залишили швидку, викликали рятувальників, і вже за допомогою автомобіля підвищеної прохідності рятувальники разом з медиками дістались до потерпілого.

С 3 января спецтехника и коммунальные службы работают в усиленном режиме, сообщил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства. Техника очищает дороги от снега, а коммунальщики чистят тротуары и посыпают песчано-солевой смесью. Сейчас в городе работает около двух тысяч дворников, но этого количества сотрудников не хватает, ведь они просто не успевают убирать все последствия непогоды. Чтобы ситуация улучшилась, необходимо увеличить штат работников до 4 тысяч.

Виталий Мирошник, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства

Так, дійсно ми маємо певні проблеми щодо кількості необхідних двірників, коли ми спостерігаємо такі надскладні умови. Також є питання, яке сьогодні виникає, — щодо необхідності оновлення парку техніки. Сьогодні ми про це ведемо розмову та проводимо консультацію.

В то же время синоптики предупреждают: на дорогах следует быть осторожными, ведь в течение недели будет сохраняться гололедица.

Во вторник 11 января облачно, без осадков. Температура в течение суток будет колебаться от 3 до 5 градусов мороза. В среду ночью температура опустится до 16 градусов мороза. Днем будет колебаться от 8 до 13 градусов с отметкой минус. В четверг станет еще прохладнее, синоптики предупреждают, что ночью температура может опуститься до минус 18 градусов, а днем — до минус 11. А вот в пятницу морозы отступят, поэтому днем температура поднимется до плюс одного градуса. Но ночью все-таки будет морозно.

Агентство Телевидения Новости