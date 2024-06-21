Жінку, яка скоїла погром на могилах захисників України у Києві, затримали

Про це повідомила Київська міська прокуратура:

- Затримано 60-річну жінку, яку розшукували за наругу над могилами захисників України. З нею працюють правоохоронці.

У столичній прокуратурі зазначили, що санкція статті, за якою звинувачують жінку, передбачає до 5 років позбавлення волі.

Акт вандалізму було скоєно на Аскольдовій могилі вночі, 20 червня. Про сплюндровані могили загиблих воїнів – Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла, Андрія «Джуса» Пільщикова та Павла Петриченка – повідомила парамедикиня та військовослужбовиця батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліна Михайлова.

Джерело: https://t.me/spravdi/39509

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