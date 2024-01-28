Канада і США припинили фінансування агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (БАПОР)

Його співробітників підозрюють в причетності до атаки на Ізраїль 7 жовтня — заява Держдепу США.

ООН і керівник агентства Філіппе Лаццаріні заявили, що вже почали розслідування. Рішення про відновлення фінансування буде ухвалено за підсумками перевірки.

Як розповів сам Лаццаріні, інформацію про можливу причетність кількох співробітників агентства до нападу 7 жовтня БАПОР надала ізраїльська сторона. Він не уточнив, скільки співробітників потрапили під підозру і в чому конкретно їх підозрюють. Водночас, за його словами, агентство вже розірвало з ними трудові договори, а в разі підтвердження підозр "будь-який співробітник БАПОР, який брав участь у терористичних актах", буде притягнутий до відповідальності і, можливо, зазнає кримінального переслідування.

Лаццаріні наголосив, що БАПОР "найрішучішим чином засуджує огидні напади, скоєні 7 жовтня, і закликає до негайного і беззастережного звільнення всіх ізраїльських заручників та їхнього безпечного повернення до своїх родин".

Прессекретар генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік повідомив у бесіді з Reuters, що Антоніу Гутерріш теж ознайомився з матеріалами і "жахнувся" від побаченого.

Раніше Ізраїль і міжнародні правозахисні організації заявляли, що ХАМАС використовує місії БАПОР у Ґазі і школи та лікарні, які працюють під егідою ООН, для розміщення там військових штабів, складів зброї та ракетних установок для атак по Ізраїлю. UN Watch також стверджувала, що деякі співробітники БАПОР, наприклад, шкільні вчителі, публічно підтримували дії бойовиків ХАМАС і особисто брали участь в утриманні заручників. Агентство це заперечувало.

**БАПОР було засноване 1949 року. Воно допомагає палестинським біженцям із Ізраїлю в Сирії, Лівані, секторі Ґази і на Західному березі річки Йордан. Агентство надає гуманітарну допомогу, таку як організація освіти, охорони здоров'я та соціальних послуг. США — один із найбільших фінансових донорів цієї організації.

Джерело: https://t.me/znua_live/132008

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