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Кенийская бегунья, пойманная на допинге, оказалась мужчиной (ФОТО)

Кенийская бегунья, пойманная на допинге, оказалась мужчиной (ФОТО)

Дисквалифицированная в 2017 году за употребление допинга кенийская бегунья Шиейс Чепкосгей оказалась мужчиной.

Как пишет Nairobi News, Чепкосгей признался, что в документах специально писал, что является женщиной, чтобы заниматься профессиональным спортом.

«Бегунью» поймали на употреблении тестостерона, андростерона и этиохоланона. Международная ассоциация легкоатлетических федераций дисквалифицировала Чепкосгей на четыре года.

Накануне Чепкосгей арестовали за то, что она выдавала себя за медсестру в одной из больниц Кении.

Кенийская бегунья, пойманная на допинге, оказалась мужчиной (ФОТО)

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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