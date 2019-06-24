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Кенийская бегунья, пойманная на допинге, оказалась мужчиной (ФОТО)
Дисквалифицированная в 2017 году за употребление допинга кенийская бегунья Шиейс Чепкосгей оказалась мужчиной.
Как пишет Nairobi News, Чепкосгей признался, что в документах специально писал, что является женщиной, чтобы заниматься профессиональным спортом.
«Бегунью» поймали на употреблении тестостерона, андростерона и этиохоланона. Международная ассоциация легкоатлетических федераций дисквалифицировала Чепкосгей на четыре года.
Накануне Чепкосгей арестовали за то, что она выдавала себя за медсестру в одной из больниц Кении.
Источник: vecherniy.kharkov.ua
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