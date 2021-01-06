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Российские биатлонисты массово снялись c турнира после прибытия допинг-офицеров

Российские биатлонисты массово снялись c турнира после прибытия допинг-офицеров

Биатлонисты массово отказались от участия во всероссийских соревнованиях «Ижевская винтовка». Об этом сообщает «Весь спорт».

С турнира снялись 33 юниора, представляющие Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменскую область. Это произошло после прибытия на соревнования офицеров Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров в комментарии ТАСС заявил, что инцидент не остался без внимания организации. «В любом случае снятие с соревнований не освобождает спортсмена от контроля со стороны антидопинговых служб», — подчеркнул он.

В мае 2020 года спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о прошлых победах российских биатлонистов с помощью допинга. Он добавил, что в последние годы в России идет активная борьба с употреблением запрещенных препаратов, так что сейчас отечественные спортсмены выступают «чистыми».

Источник: lenta.ru

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