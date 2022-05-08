Керівники ОТГ відмовились від посад під тиском окупантів

Чкаловської селищної територіальної громади Харківської області (яка тимчасово знаходиться в окупації) Віктор Соловйов та секретар селищної ради Костянтин Чернявський тимчасово призупинили свої повноваження у зв’язку з погрозами та тиском з боку військових рф, які намагалися змусити до посібництва та зміні Державного прапора України на трикольорову ганчірку! Про це повідомив експерт із децентралізації та місцевого розвитку Центру розвитку місцевого самоврядування Віктор Нестеренко.

Зібрання відбулося під жовто-блакитним прапором України.Віктор та Костянтин залишаються з мешканцями на місці, допомогають, як і раніше, мирним мешканцям в питаннях управління ЖКГ, поставок електроенергії та харчування.

Агентство Телевидения Новости