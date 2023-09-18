Кинув гранату у житловому секторі Харкова, через що травмував сусіда: судитимуть чоловіка

24 липня у житловому секторі Київського району м. Харкова 50-річний чоловік під час сварки зі своїм знайомим кинув йому під ноги гранату. Чоловік швидко побіг, тому залишився неушкодженим. Проте в момент вибуху проходив сусід, який отримав тілесні ушкодження. Чоловіка госпіталізували до лікарні, де він отримав допомогу.

Слідством також встановлено, що гранату обвинувачений придбав у Харкові у 61-річного чоловіка. За вказаним фактом слідство триває.

Правоохоронці затримали зловмисника у порядку ст. 208 КПК України.

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 50-річного чоловіка за фактом носіння, зберігання та придбання бойових припасів та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України) та за фактом закінченого замаху на вбивство, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України).

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости