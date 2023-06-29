Китайські снаряди є в арсеналі росіян проти України

Китайські снаряди є в арсеналі росіян, які використовують їх під час війни проти України, - Clash Report.

Зроблений в Китаї 152-мм артилерійський снаряд Type 66 був зафіксований на фотографії поруч з іранським зарядом, що може говорити про те, як цей боєприпас потрапив до російської армії.

Китайські снаряди могли бути поставлені Ірану і відправлені на зберігання, а потім разом з артилерійськими пороховими зарядами іранського виробництва передані російським агресорам.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/34802

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