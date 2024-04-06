Кількість поранених внаслідок нічного обстрілу Харкова зросла до 11, шестеро людей загинули

6 квітня з 00:20 до 00:43 окупанти завдали серію ударів ракетами С-300 по Шевченківському району Харкова: шестеро людей загинули, 11 зазнали травм.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок серії ракетних ударів С-300 було пошкоджено дев’ять житлових будинків, адміністративна будівля, дитсадок, кафе, автомийка СТО, приміщення магазину АЗС, будівлі гуртожитків, легкові та вантажні автомобілі.

«Повторний обстріл відбувся о 1:02. Загалом поранено 11 людей. 6 людей загинули», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости