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Кількість постраждалих під час ранкового обстрілу Вовчанська збільшилася

Кількість постраждалих під час ранкового обстрілу Вовчанська збільшилася

Сьогодні вранці окупанти вкотре завдали удари по місту Вовчанськ на Харківщині: постраждали 5 жінок та 2 чоловіків. З травмами різного ступеня тяжкості їх доставили до лікарні. Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Пошкоджені чотири житлові будинки місцевих мешканців, дві багатоповерхівки та магазин.

Поліцейські зафіксували факт збройної агресії військових росії та зібрали речові докази.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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