04.05.2024 19:31
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Кількість постраждалих внаслідок удару по Індустріальному району Харкова дорівнює 6
Внаслідок удару по цивільному підприємству в Індустріальному районі Харкова постраждали шість людей.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
Серед них – четверо жінок 39, 36, 21 та 18 років, двоє 21-річних чоловіків. Постраждалі мають вибухові поранення. Усі – працівники підприємства.
Поруч із підприємством є загоряння приватного домоволодіння, виникла пожежа надвірних споруд.