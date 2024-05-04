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04.05.2024 19:31
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Кількість постраждалих внаслідок удару по Індустріальному району Харкова дорівнює 6

Кількість постраждалих внаслідок удару по Індустріальному району Харкова дорівнює 6

Внаслідок удару по цивільному підприємству в Індустріальному районі Харкова постраждали шість людей.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Серед них – четверо жінок 39, 36, 21 та 18 років, двоє 21-річних чоловіків. Постраждалі мають вибухові поранення. Усі – працівники підприємства.

Поруч із підприємством є загоряння приватного домоволодіння, виникла пожежа надвірних споруд.

Агентство Телевидения Новости

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