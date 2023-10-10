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Кількість загиблих у селі Гроза на Харківщині збільшалася до 53

Кількість загиблих у селі Гроза на Харківщині збільшалася до 53

Станом на зараз кількість загиблих у селі Гроза через російський ракетний удар збільшилася до 53 людей, серед яких 8-річний хлопчик.

Отримали тілесні ушкодження 6 мирних мешканців, повідомляє прокуратура Харківської області.

Триває ідентифікація тіл загиблих. Вже ідентифіковано 49 тіл, вважаються безвісти зниклими 5 осіб.

Правоохоронці з першої хвилини злочину проводять кропітку роботу для встановлення всіх загиблих цієї трагедії. Призначено 64 судово-медичних експертизи трупів і людських решток та 91 ДНК-експертиза.

Вже проведено 36 судово-медичних експертиз та 64 детальних огляди тіл та людських решток загиблих осіб.

«Вкотре наголошуємо: російська армія завдала цілеспрямованого удару по цивільним. Жодного українського військового у місцевому кафе не було. Вчергове російська федерація показала всьому світу, що стріляє по мирних мешканцях та знищує українців як народ», — зазначили в прокуратурі.

Агентство Телевидения Новости

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