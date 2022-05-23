Кожен сьомий із обстріляних будинків – під знесення, найбільше на Салтівці

З 24 лютого російська армія зруйнувала у Харкові 3 482 будинки різної форми власності. Про це сьогодні, 23 травня, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

З них 2482 – багатоквартирні будинки, 1000 – будинки житлових кооперативів та приватні домоволодіння. Ігор Терехов зазначив, що 492 житлові будинки не підлягають відновленню.

Крім того, постраждали 490 адміністративних будівель, у тому числі 109 шкіл, 98 дитячих садків, 55 медустанов, 46 закладів культури, 14 вищих навчальних закладів, п’ять храмів та ін.

Найбільш постраждалих будинків на Північній Салтівці. Багато хто й досі не знає, наскільки зруйновані їх квартири, будинки. З Північної Салтівки люди поспіхом виїджали у березні, адже богатоповерхівки опинились на лінії вогню. У будинках без світла, газу та води лишились мешкати одиниці, найчастіше одинокі пенсіонери. Наразі люди починають повертатися до своїх квартир, забити вікна, перевірити або вивезти майно. Хтось повертається жити.

Напередодні заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко відвідав район Північна Салтівка у Харкові.

Деякі великі вулиці на ньому зруйновані вщент. Про це він написав у Telegram.

“Будинки там не підлягають відновленню. Іншого виходу як будувати нові немає. Це буде житло для харків’ян, які втратили свої домівки через російську агресію”, – зазначив він.

Відомо, що місцева влада вже визначилася, де саме можна починати будівництво. Наразі розробляється документація, але для початку процесу необхідно отримати дозвіл від військових.

Також будуть будувати школи, дитячі садочки, лікарні. Крім того, наразі у Харкові не підлягають реконструкції до 500 будинків.

“Це життя конкретних родин, які мають отримати все необхідне. Ми над цим працюємо. Зараз ухвалюється рішення про тимчасове розміщення людей у гуртожитках вищих навчальних закладів та соціальних закладах. Та люди мають отримати повноцінне, не тимчасове житло”, – зазначив Тимошенко.

Агентство Телевидения Новости