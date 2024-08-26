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Комбінована атака по обʼєкту промисловості на Харківщині: прокурори фіксують наслідки
За процесуального керівництва Красноградської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 26 серпня зс рф атакували безпілотниками та ракетами, попередньо, типу «Калібр» обʼєкт промисловості у Красноградському районі.
Без постраждалих.
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.