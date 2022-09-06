«Комендант» Бердянська, якого підірвали в машині, помер від травм – росЗМІ

Російський «комендант» Бердянська Артем Бардін помер від поранень внаслідок підриву невідомими його автомобіля.

Це підтверджують ресурси окупантів та кремлівські ЗМІ, пише УНІАН.

Вибух у Бердянську стався біля адмінбудівлі у вівторок вдень. Очевидці з місця події повідомляли про стовп густого диму і звуки стрілянини.

Російські ЗМІ писали, що вибух супроводжувала перестрілка, у ході якої поранили одну особу.

Як писав УНІАН, 6 серпня у Бердянську стався вибух біля міського відділу поліції, який контролюють росіяни. 31 серпня стало відомо, що біля штабу колаборантів прогримів новий вибух. Тоді повідомлялося про роботу українських партизанів.

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