Кременчугская трагедия

Для «развития» идеи ударов по «центрам принятия решений» и «военным объектам» российская военщина совершила ракетную атаку по ТРЦ «Амстор» в Кременчуге. В здании находилось свыше тысячи посетителей, т.е. ракетный удар специально был нанесен по массовому скоплению людей. Объект на 100% не имел никакого отношения к ВСУ, что делает варварскую по своей бесконечной циничности акцию очередным проявлением геноцида украинского народа.

При этом следует отметить в высшей степени некомпететную попытку ряда помоек ГРУ провести ИПСО, которая сняла бы ответственность с путинских террористов за обстрелы гражданских объектов в Украине.

Фейкомет средней руки Марат Баширов, входящий в число зачинателей такой дыры, как «ЛНР», начал отработку темника ГРУ о том, что вчерашний обстрел жилых кварталов в центре Киева не является виной россиян, а связан с проблемами в работе ПВО ВСУ. Опять «самообстрел» украинцев, ведь самые гуманные в мире российские ракеты летели исключительно по военным целям, но только почему-то не долетели. Данное ничтожество провалило работу даже на уровне «ЛНР», откуда «коммуникационщика от бога» пнули смачным пинком под зад. С тех пор уже 7 лет безработный GR-щик в свободном падении хватает у любого, кто дает, за самый мелкий прайс. «Спец по ПВО» лишь подсветил крупнейший провал российской военщины и их ИПСО по его нейтрализации.

Уже после трагедии в Кременчуге к заготовке Баширова начали лепиться дополнительные конспирологии кадровых говорящих голов ГРУ. Военкор подонок, пардон, «Vоенкор Котенок Z» - мразь второго эшелона без чести и совести, вывалил тезисы о выдуманных потерях гражданского населения при обстреле ТРЦ в Кременчуге. При этом топорный фальсификатор заявил о подготовке «вброса заранее законсервированных тел». Прошло 8 лет со времен громкого инфопровала Гиркина с «несвежими трупами» МН17, но шаблоны нерушимы.

На амбразуру бросили даже штрибана Соловьева, который стал трезвонить про украинскую «провокацию» и выразил свое ощущение, «что сами подожгли или обстреляли для красивой картинки».

Правда в ГРУ понабирали по объявлению массу дилетантов, которые обнулили мастеров фейков типа Котенка-Соловьева. Вот их же Telegram-канал «Оперсводки» обстрел ТРЦ в Кременчуге охарактеризовал «впечатляющими прилетами по военным объектам ВСУ». В понимании указанных душегубов, крупный торговый центр – военный объект, угрожающий безопасности адской дыры, коей с их подачи стала Россия. Хотя чего ожидать от террористов в погонах, известных кто «рязанским сахаром», а кто героизацией ковровых бомбежек Сирии? Завтра ГРУ с легкостью ударит своими ракетами по московскому ГУМу, чтобы дать пропагандистам картинку для принятия очередного сверхважного решения бункер-фюрера.

О чем говорит обострение безудержного террора? Цель Кремля состоит в геноциде украинского народа, в лишении украинцев любых возможностей вести нормальную жизнь. В этом и есть цель пресловутой «спецоперации», куда, к слову, московские мясники хотят еще сильнее втянуть белорусский народ дабы сломать хребет его идентичности и подогнать в прокрустово ложе «триединого русского народа». Кроме того Москва вызывающе плюет в лицо всему мировому сообществу, угрожая силой навязать любую свою идиотскую прихоть. И пропагандистское прикрытие здесь играет важнейшую роль. Российская верхушка ведет себя, как злокачественная раковая опухоль, разрушающая без разбору любые здоровые клетки, попадающиеся на ее пути. Трагедия в Кременчуге, увы, лишь страшный эпизод в процессе прогрессирования данной смертельно опасной болезни на теле мирового сообщества. Система международной безопасности во многом держится сейчас только на вере в изобретение лекарства от российского рака. Потому особенно важна всесторонняя поддержка украинцев, нации железных людей, сдерживающих расползание российских метастаз.

Источник: https://t.me/sytosokrata/665

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