Российская пропаганда стала распространять заявления французского депутата Европейского парламента Тьерри Мариани, в которых тот преступно пытается «дискредитировать» помощь Украине со стороны Европейского Союза, манипулируя тем, что такое финансирование якобы должно рассчитываться «в зависимости от способности» Украины «к возврату средств».

Такие тезисы являются заведомым фейком, поскольку соответствующее финансирование Европейской Комиссии осуществляется, согласно официальным сообщениям и заявлениям уполномоченных лиц ЕС, в частности путем грантов, а не займов, для чего в Европейском Союзе существуют заведомо другие механизмы расчетов и обоснования.

Ведь, как официально сообщает Европейская комиссия, с начала масштабной российской агрессии ЕС мобилизовал около 4,1 миллиарда евро для общей экономической, социальной и финансовой устойчивости Украины в виде чрезвычайной макрофинансовой помощи, бюджетной поддержки, экстренной помощи, реагирования на кризисы и гуманитарной помощи.

Конечно гуманитарная помощь, как и другие не-кредитные средства возврату не подлежат, кроме того, никаких доказательств якобы «несостоятельности» Украины по финансовому сотрудничеству с ЕС ни Мариани, ни российская пропаганда не приводят, да и заведомо привести не могут.

Более того, российская пропаганда умалчивает о замораживании в странах ЕС российских активов на огромные суммы, которые очевидно значительно перекрывают указанные средства и могут быть направлены на помощь Украине.

Кроме того, следует напомнить, что Мариани является известным исполнителем воли российских спецслужб и что он неоднократно противоправно посещал оккупированный Крым и системно делал соответствующие антиукраинские заявления.

Уже упоминалось, что Мариани, очевидно, участвовал не только в оплаченных агрессором периодических визитах в оккупированный Крым, но и в хищении партией Ле Пен средств Евросоюза, скандал о чем сейчас сотрясает Францию. Ассоциация и другие эксперты неоднократно освещали подробности противоправных визитов Мариани в Крым и его возможные связи с международной мафией в сфере торговли детьми и педофилии.

Исследуя несколько лет преступные деяния этого «политика», оплачиваемые разными структурами отдельных стран, наша Ассоциация отмечала в 2021 году, что таким сторонникам «политической проституции» как Мариане следует напомнить печальную историю «слуги многих господ» Маргареты Гертруды Зелле, получившей уже после своего расстрела всемирную известность как Мата Хари.

Источник: https://t.me/ARCconstruction/4558

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