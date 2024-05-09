Фейк: «Буданов – конкурент Зеленського»

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Брехня: Генерал Буданов – конкурент Зеленського, а для Офісу Президента він – як кістка у горлі. Єрмак настільки боїться будь-якого конкурента для Зеленського, що не варто дивуватися отруєнню дружини Буданова. Такі меседжі поширюють прокремлівські Telegram-канали.

Правда: Все це – витвір російської пропаганди та пов’язаних із нею «анонімних» каналів.

Керівник української розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю BBC 22 квітня 2024 року заперечив будь-яку можливість політичної кар’єри під час війни.

А звинувачення голови Офісу Президента України в отруєнні дружини начальника ГУР є спробою відвести провину за цей злочин від російської розвідки.

Ці фейки поширюються з метою показати аудиторії неіснуючий конфлікт між українською розвідкою та політичним керівництвом.

Джерело: https://t.me/spravdi/38463

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