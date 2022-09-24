«Критична анорексія»: з’явилася інформація про стан звільнених захисників

Звільнені з полону українські військовослужбовці перебувають у шокуючому стані, розповіли в патронатній службі «Азову».

«Стан наших військових просто шокуючий. Є випадки, коли родичі не можуть впізнати своїх рідних. Наші хлопці знесилені, контужені, дуже багато прихованих переломів та загострень різного ступеня хронічних хвороб», розповіла голова патронатної служби «Азова» Олена Толкачова у коментарі «Українській правді».

За словами Толкачової, усім зараз надають належну медичну допомогу, багато хто вже перебуває на лікуванні та відновленні.

Толкачова додала, що команда лікарів максимально злагоджено працює, щоб «не пропустити жодного синяка, жодної подряпини».

Скоро частину захисників патронатна служба у кооперації з державою відправить на лікування та відновлення закордон.

Також, за її словами, державні органи працюють над тим, щоб якомога скоріше відновити усі документи, банківські картки, на які ці люди зможуть отримати заробітну плату.

Нагадаємо, Україні вдалося звільнити з російського полону 215 людей. 200 українських військових обміняли на кума путіна Віктора Медведчука, який «вже дав усі можливі свідчення слідству».

5 командирів з «Азовсталі» обміняли на 55 російських військових, які «не мають для нас жодного інтересу». Звільнені командири зараз перебувають у Туреччині під гарантіями захисту та безпеки президента Реджепа Ердогана, вони залишаться там до кінця війни.

10 полонених іноземців росія відпустила до Саудівської Аравії. Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими оприлюднив повний список звільнених захисників.

Агентство Телевидения Новости