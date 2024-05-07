Внаслідок місії ГУР у Криму знищено швидкісний катер ворога

Внаслідок операції підрозділу ГУР МО України “Group 13” ударним морським дроном Magura V5 знищено швидкісний катер «Мангуст» російських загарбників.

Успішна місія у бухті Вузька на території тимчасово окупованого Криму стала можливою за сприяння платформи United24.

Оскільки страх перед українськими атаками змушує окупантів ховати великі кораблі чорноморського флоту подалі від півострова, бойова робота триває по швидкісних маневрених військових суднах росіян, які незаконно перебувають в українських територіальних водах Криму.

Нагадаємо, за допомогою ударних морських дронів Magura V5 вже було знищено російські кораблі «цезарь куніков», «івановєц», «сєрґєй котов», «акула» та «серна», а також пошкоджено «іван хурс».

Продовжуємо нищити окупантів!

Слава Україні!

Джерело: https://t.me/DIUkraine/3790

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