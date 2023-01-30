Куп’янський район: снаряд далекобійної артилерії ворога влучив у приватний будинок

30 січня о 07:25 до рятувальників Куп’янська надійшло повідомлення про вчинення чергового акту терору з боку російських окупантів. Снаряд далекобійної артилерії ворога влучив у приватну оселю. Його уламки поранили її 41-річного господаря. Вибухом значно пошкоджений житловий будинок та 2 легкові автомобілі. На зруйнованому горищі загорілись домашні речі на площі пів квадратного метра.

До місця події прибули рятувальники 44-ї ДРПЧ та їхні колеги з Луганщини. Вже о 07:45 вогонь був ліквідований. Постраждалий госпіталізований до лікувального закладу.

Агентство Телевидения Новости