Курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил загинув під час тренувального польоту

Під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift, загинув самбірчанин – курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил Капустенський Юрій Ігорович 21.10.2006 р.н.

Про це повідомляє Самбірська міська рада.

Нагадаємо, трагедія сталася 27 липня. Де саме сталася авіакатастрофа – не уточнюється.

Про дату зустрічі та чин похорону буде повідомлено додатково, зазначив голова Самбірської міської ради.

Агентство Телевидения Новости