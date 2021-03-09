Курсанты ХНУВД помогли заблокировать «группы смерти» в Telegram

Курсанты ХНУВД помогли заблокировать электронные адреса «групп смерти» в Telegram.

Как сообщили в пресс-центре МВД Украины, Харьковский национальный университет внутренних дел, Департамент киберполиции, Управление ювенальной превенции Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины вместе с пользователями Telegram чат-бота «СтопНаркотик» заблокировали работу десятка электронных адресов «групп смерти».

По данным МВД Украины, в мае 2016 года в социальных сетях начали появляться так называемые «группы смерти», администраторы которых в форме квестов давали задания участникам этих сообществ, преимущественно детям. Эти задания были связаны с выполнением действий, которые могли нанести вред здоровью или вообще лишить жизни.

«В конце февраля 2021 в социальных компьютерных сетях и через СМИ начали распространяться сообщения о том, что якобы в начале марта 2021 подростки собираются массово совершить самоубийство. Из-за большого информационного внимания к этому событию в социальных компьютерных сетях начали появляться новые «группы смерти», - рассказали в ведомстве.

Промониторив соцсети, правоохранители установили, что в настоящее время такие группы размещаются в мессенджере Telegram.

В начале марта 2021 представители факультета № 4 университета - разработчики чат-бота «СтопНаркотик» - обратились к пользователям чат-бота. Правоохранители попросили их отправить массово жалобы на «группы смерти» в мессенджере Telegram, в которых распространяют информацию о якобы «безопасных способах» суицида, призывают и подстрекают молодежь к опасному поведению, нанесению себе самоповреждений и тому подобное.

«С помощью пользователей соцсетей в мессенджере Telegram был заблокирован десяток электронных адресов «групп смерти», - отметили в МВД Украины, добавив, что работа по выявлению и блокированию таких групп будет продолжаться и в дальнейшем.

Агентство Телевидения Новости