Літак РЕБ армії США EA-18G Growler вперше знищив повітряну ціль

EA-18G Growler має тільки один тип озброєння, який може знищити повітряну ціль — ракета AIM-120. Подія відбулася в Червоному морі.

Літак радіоелектронної боротьби ВМС США EA-18G Growler вперше знищив повітряну ціль, ймовірно, безпілотник хуситів. Про це повідомляє The War Zone.

Реактивний Growler уразив ціль під час розгортання із суперносця USS Dwight D. Eisenhower. Нещодавно ударна бойова група повернулася з девʼятимісячного розгортання у Червоному морі.

У ВМС США підтвердили знищення цілі EA-18G. Операцію виконали льотчики зі 130 ескадрильї електронної атаки Zappers, які базуються в Вашингтоні. Про ураження також свідчать бортові позначки на борті із номером 501. На ньому нанесено маркування про знищення БПЛА, а також дві інші помітки.

Наразі єдиним варіантом, яку зброю міг застосувати Growler є ракета AIM-120 (AMRAAM). Нещодавно у ВМС США інтегрували AMRAAM через кризу в Червоному морі й довкола. Також очікується інтеграція AIM-9X Sidewinder, проте поки така зброя доступна тільки у Королівських Повітряних сил Австралії.

Джерело: focus.ua

Новости портала «Весь Харьков»