Майже вся територія звільнених селищ замінована: піротехніки обстежують Харківський район

Рятувальники ДСНС України продовжують зачищати звільнені населені пункти від вибухонебезпечних предметів. Основні зусилля піротехнічних підрозділів направлені на розмінування деокупованої території, в першу чергу – об’єктів критичної інфраструктури, електричних та газових мереж з метою подальшого їх відновлення.

Так, 29 вересня піротехніки в кількох населених пунктах Харківського району, зокрема у Руській Лозовій та Великих Проходах. Після себе російські війська залишили розбиті та пограбовані маєтки, потрощену інфраструктуру, повалені лінії електропередач та згорілі ліси. До того ж, майже вся території цих населених пунктів замінована різними вибухонебезпечними предметами.

Сьогодні сапери ДСНС обстежили узбіччя біля дороги, сухостій під лініями електропередач, територію АЗС, а також приватні житлові будинки.

Агентство Телевидения Новости