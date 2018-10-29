Маму из родительской тройки, которая унизила харьковскую школьницу, уволили

Наталью Толяренко, маму из родительской тройки класса, где публично унизили ребенка, уволили с должности учительницы информатики этой же школы.

Об этом сообщили в райотделе образования, пишет "ТСН". Толяренко уволили задним числом.

Как сообщил "ТСН", Толяренко - кандидат педагогических наук, работает на кафедре информационных технологий Харьковского национального педагогического университета им.Сковороды.

По словам ректора Харьковского национального педагогического университета им.Сковороды Иван Прокопенко, Толяренко - выпускница харьковского педуниверситета. Таким педагоническим приемам, которые она применила в школе, ее в вузе не обучали. Если бы такая история случилась в стенах вуза, Толяренко уволили бы. "За аморальное поведение можно увольнять. Суд никогда не возобновит после такого на работе. Но поступок Толяренко совершила не в вузе. Если ее практика распространится и на студентов, то будет другой разговор", - сообщил Прокопенко.

Напомним, в школе №151 родительский комитет 6Б класса решил поздравить детей с окончанием первой четверти учебного года. Родители купили торт, но одну из учениц угощать не стали, потому что ее родители не сдают деньги на нужды класса.

Источник: sq.com.ua

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