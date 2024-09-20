Маском зайнялась Секретна служба США

Ще трохи про Маска. Коли ним зайнялась Секретна служба США, він почав швиденько виправляти свої фейли - зокрема, віддалено відключив Кадирову кібертрак. Принаймні, той так стверджує.

Раніше дон-дон заявляв, що Маск подарував йому електромобіль Tesla Cybertruck. Американець тоді відповів, що нічого не дарував і що машину можна купити будь-де. Тепер голова Чечні заявив, що автомобіль після відправки на фронт в Україну дистанційно відключили.

«Ви, напевно, пам'ятаєте його подарунок – кібертрак, який ми оснастили кулеметом і відправили на СВО. Машина чудово справлялася з бойовими завданнями. Демонструвала маневреність та гарний захист екіпажу. Так от, Маск віддалено відключив кібертрак. І це якось не по-чоловічому, Ілон», – написав Кадиров у своєму телеграмі.

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Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/20551

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