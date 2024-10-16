Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:57
Просмотров: 119

Масована атака дронів на Україну: понад пів сотні «шахедів» вдалося збити

Масована атака дронів на Україну: понад пів сотні «шахедів» вдалося збити

З 19:00 15 жовтня по 7:00 16 жовтня ворог завдав удару по Донеччині зенітною керованою ракетою С-300/400 із ТОТ Донеччини, керованою авіаційною ракетою Х-59 по Чернігівщині із повітряного простору Курської області, а також запустив 136 ударних БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ).

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 7:00 16 жовтня в результаті протиповітряного бою збито 51 ворожий БпЛА в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

Внаслідок активної протидії РЕБ 60 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, інформація уточнюється.

Понад 20 БпЛА знаходяться в повітряному просторі України. Бойова робота триває. Крім того, два ворожі безпілотники повернулись назад у напрямку рф.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 