Масована атака дронів на Україну: понад пів сотні «шахедів» вдалося збити

З 19:00 15 жовтня по 7:00 16 жовтня ворог завдав удару по Донеччині зенітною керованою ракетою С-300/400 із ТОТ Донеччини, керованою авіаційною ракетою Х-59 по Чернігівщині із повітряного простору Курської області, а також запустив 136 ударних БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ).

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 7:00 16 жовтня в результаті протиповітряного бою збито 51 ворожий БпЛА в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

Внаслідок активної протидії РЕБ 60 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, інформація уточнюється.

Понад 20 БпЛА знаходяться в повітряному просторі України. Бойова робота триває. Крім того, два ворожі безпілотники повернулись назад у напрямку рф.

Агентство Телевидения Новости