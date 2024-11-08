Масована атака на Україну: вночі росіяни запускали «шахеди» та ракети

У ніч на 8 листопада ворог завдав ударів по Україні балістичною ракетою Іскандер-М з Ростовської області, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської області.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗС України.

Також окупанти застосували 92 ударні БпЛА типу Shahed та безпілотники невстановленого типу, які запускали з напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел (рф), Чауда (Крим). Ворожа тактична авіація завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині та Сумщині.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9:00 підтверджено збиття чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 62 ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

26 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Один – в повітряному просторі України.

Внаслідок нічної російської атаки на Україну 8 листопада є постраждалі, пошкоджено будинки та майно людей Одещині, Харківщині, Сумщині та Хмельниччині.

Агентство Телевидения Новости