Метель и ледяной дождь. В Харькове синоптики прогнозируют ухудшение погоды

Синоптики обещают на Харьковщине существенные осадки. По информации Харьковского Гидрометцентра, по городу небо будет затянуто облаками, ночью ожидаются обильные осадки в виде снега и ледяного дождя.

В течение дня - завьюжит, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью - от 7 до 9 градусов мороза, днем ​​- до 3 градусов ниже нуля.

В связи с ухудшением погодных условий, специалисты советуют одеваться в минимум три слоя одежды, прятать конечности и не злоупотреблять спиртным на морозе. Все для того, чтобы избежать холодовой травмы, говорит Виктор Забашта.

Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»:

Це зміни кольору шкіряних покровів, оніміння кінцівок. В першу чергу - це пальці. Звичайно, в будь-якому випадку не потрібно займатися самолікуванням, розтирати снігом чи водою обливати. Потрібно звернутися по допомогу. Викликати екстрену допомогу - ми направимо до профільного опікового відділення швидкої допомоги, де займаються холодовими травмами.

В мэрии же харьковчан просят не загораживать въезды во дворы и обочины, чтобы коммунальные службы смогли вовремя убирать снег с дорог и тротуаров. А патрульные призывают быть более внимательными за рулем.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Хар. обл.:

Перш за все, кожному водію потрібно дотримуватись безпечної швидкості руху та безпечної дистанції. Рекомендуємо не паркувати свої транспортні засоби вздовж узбіч, на виїздах з прилеглих територій. Оскільки це може значно ускладнити роботу снігоприбиральної техніки. Також рекомендуємо без крайньої необхідності не виїжджати за межі міста - краще відкласти свою поїздку до більш сприятливих умов.

Но уже в среду, по прогнозам синоптиков - днем ​​воздух прогреется до +4, пойдет мокрый снег с дождем. Только ночью столбик термометра опустится до - 8 градусов.

11 февраля, в четверг, будет подобная погода, на дорогах гололедица. Еще больше потеплеет в пятницу днем. Температура ночью от 2 ° мороза до 3 ° тепла, днем ​​до 8 ° с отметкой плюс.

Агентство Телевидения Новости