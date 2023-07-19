Міноборони рф погрожує атакувати будь-які судна, що прямують Чорним морем до портів України

Згідно з їх твердженням, райони в північно-західній і південно-східній частинах міжнародних вод Чорного моря оголошуються небезпечними для судноплавства.

У Міноборони російської федерації заявили, що з 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря в українські порти, будуть розглядатися як «потенційні перевізники вантажів військового призначення», повідомляє УНІАН.

«З 00:00 мск 20 липня судна, що прямують по Чорному морю в порти України, будуть розглядати як перевізники вантажів військового призначення. Країни прапорів суден, що прямують в українські порти Чорного моря, будуть вважатися залученими в конфлікт на боці Києва», – заявили в міноборони рф.

Таким чином армія росії сама дала собі дозвіл атакувати вантажні цивільні судна як «легітимні цілі» після виходу із зернової угоди.

Агентство Телевидения Новости