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Моторошна ДТП на Вінниччині: 12 загиблих, серед яких — шестеро дітей

Моторошна ДТП на Вінниччині: 12 загиблих, серед яких — шестеро дітей

Поліція Вінниччини встановлює обставини аварії, у якій загинуло 12 людей: ДТП сталась поблизу села Бродецьке Хмільницького району 22 серпня о 19:28.

За попередньою інформацією слідства, в результаті зіткнення ВАЗу із вантажним автомобілем DAF загинули водій легковика та 11 його пасажирів, серед яких 6 дітей віком від 2 до 12 років. Про це повідомляє поліція Вінницької області.

42-річний водій вантажівки затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі призначили ряд експертиз для встановлення причин та обставин аварії.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди зі тяжкими наслідками розслідується кримінальне провадження, передбачене ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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